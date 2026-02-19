Racing no le teme a la Bombonera y sostiene una racha favorable ante el Boca de Riquelme

La Academia visita al Xeneize por la sexta fecha del Apertura 2026 con números positivos desde la llegada de Riquelme a la dirigencia. El equipo de Costas llega en alza y quiere dar otro golpe.

Se viene un nuevo clásico entre Boca Juniors y Racing Club por el Liga Profesional de Fútbol, y la previa marca un dato que no pasa desapercibido. Desde que Juan Román Riquelme asumió como dirigente en diciembre de 2019, la Academia se convirtió en un rival incómodo para el Xeneize. En 17 enfrentamientos en este período, el conjunto de Avellaneda ganó siete, empató siete y perdió apenas tres.

El equipo dirigido por Gustavo Costas llega en alza tras dos triunfos consecutivos, luego de un arranque con tres derrotas seguidas. El envión anímico y la estadística reciente alimentan la confianza para visitar una Bombonera que, en los últimos tiempos, no le resultó hostil.

Del lado azul y oro, el panorama es más complejo. El Xeneize no contará con Leandro Paredes ni Exequiel Zeballos y afronta el clásico con la continuidad de Claudio Úbeda bajo la lupa. En ese contexto, Racing buscará aprovechar el momento y profundizar la tendencia favorable.

Los antecedentes inmediatos refuerzan esa sensación. En los últimos cinco cruces entre ambos, la Academia ganó tres, empató uno y perdió solo uno. Además, el clásico de este viernes será el tercero consecutivo en la Bombonera, ya que no se enfrentan en Avellaneda desde el 8 de febrero del año pasado, cuando Racing se impuso 2-0. Los números están sobre la mesa y el desafío ahora será sostenerlos dentro de la cancha.