En el último partido de Domínguez, Estudiantes recibe a Sarmiento en UNO

En el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata enfrentará a Sarmiento este viernes a las 17.45, por la sexta fecha del Liga Profesional de Fútbol. El encuentro marcará el cierre del ciclo de Eduardo Domínguez, quien aceptó la oferta de Atlético Mineiro y dejará el cargo tras el compromiso.

El Pincha es uno de los seis equipos que permanecen invictos luego de cinco fechas, aunque la noticia de la salida del entrenador sacudió la tranquilidad deportiva. Domínguez, que había renovado su contrato hasta fines de 2027, ejecutará una cláusula de salida que contempla un resarcimiento de 1.500.000 dólares para la institución platense. El DT reemplazará en el conjunto brasileño a Jorge Sampaoli.

En paralelo, el plantel sufrirá otras bajas importantes. Además de Santiago Ascacíbar, también se marchará Cristian Medina, quien continuará su carrera en Botafogo. En La Plata analizan si buscar un reemplazo en el mercado o apostar por variantes internas. También se especula con la posible salida de Edwuin Cetré.

Por el lado de Sarmiento, el equipo dirigido por Facundo Sava intentará cortar el buen andar del Pincha como local. El conjunto de Junín suma dos victorias y tres derrotas en el torneo y fuera de casa aún no logró sumar, por lo que podría presentar un esquema más defensivo para intentar dar el golpe en La Plata.

Probables formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Tomás Palacios, Gastón Benedetti; Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, José Sosa, Joaquín Tobio Burgos; Guido Carrillo.

DT: Eduardo Domínguez.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaria, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Santiago Salle; Julián Contrera, Yair Arismendi, Manuel García, Cristian Zabala; Diego Churín, Junior Marabel.

DT: Facundo Sava.