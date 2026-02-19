La Municipalidad de la Capital anunció el aumento de sueldo del 42,4% y el pago del bono de inicio de ciclo escolar

El municipio adhirió a los anuncios que hizo el gobernador Elías Suárez.

Hoy 23:33

La Municipalidad de la Capital adhirió a los anuncios de mejoras salariales del Gobierno de la Provincia, los que impactarán en toda su planta de personal.

Por lo tanto, el incremento al sueldo básico será del 42,4% a partir del mes de febrero.

En el mismo sentido, también se pagará el bono inicio de ciclo lectivo de 250.000 pesos, el que se hará efectivo este viernes 20 de febrero a todos los trabajadores de la Municipalidad de la Capital, sin descuentos de ninguna naturaleza.

Estas medidas se toman en virtud del equilibrio presupuestario y del manejo ordenado de los recursos del municipio, siguiendo los lineamientos de la administración provincial.

Además, se anunció el incremento en la suma por hijo, que ascenderá a $280.000, otorgada en concepto de ayuda escolar correspondiente al período 2026, la cual se hará efectiva a partir del 10 de marzo.

En tanto, los contratos de locación de servicio, pasarán a ser de $910.000 para no profesionales y de $1.010.000 para los profesionales.

En cuanto al cronograma de bonos es el siguiente: a) Bono de inicio de ciclo lectivo, b) Bono del Día del Trabajador, c) Bono “aguinaldo” (en dos cuotas) y d) Bono de fin de año (en tres cuotas).