En vivo: en el último partido de Domínguez, Estudiantes recibe a Sarmiento en La Plata

El Pincha, invicto en el Apertura, jugará este viernes en La Plata el último partido del ciclo del DT, que continuará su carrera en Atlético Mineiro.

Hoy 17:30

En el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, Estudiantes de La Plata enfrentará a Sarmiento este viernes a las 17.45, por la sexta fecha del Liga Profesional de Fútbol. El encuentro marcará el cierre del ciclo de Eduardo Domínguez, quien aceptó la oferta de Atlético Mineiro y dejará el cargo tras el compromiso.

