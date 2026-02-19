En vivo: Instituto y Atlético Tucumán van por su segunda victoria consecutiva en el Apertura en Córdoba

La Gloria y el Decano se enfrentan desde las 20 en el Monumental Presidente Perón por la sexta fecha del Apertura 2026. Ambos llegan tras su primera victoria en el torneo.
Instituto y Atlético Tucumán se medirán este viernes desde las 20.00 en el Estadio Monumental Presidente Perón, por la sexta jornada del Liga Profesional de Fútbol. Los dos equipos vienen de sumar de a tres por primera vez en el campeonato y buscarán darle continuidad a esa mejoría.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO