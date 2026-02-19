En el retorno de Tevez a Rosario, el Central de Di María y Talleres se enfrentan en Arroyito

El Canalla y la T se enfrentan desde las 22.15 por la sexta fecha del Apertura 2026. Ambos atraviesan un buen momento y prometen un partido de alto voltaje en el Gigante.

Hoy 07:09

Rosario Central y Talleres de Córdoba chocarán este viernes desde las 22.15 en el Gigante de Arroyito, por la fecha 6 del Liga Profesional de Fútbol. Los dos equipos llegan en racha positiva y buscarán sostener su buen presente.

El conjunto dirigido por Jorge Almirón solo perdió en la primera fecha ante Belgrano en Córdoba y, desde entonces, no volvió a caer. Con ocho puntos en la tabla, el Canalla viene de vencer 2-0 a Barracas con goles de Enzo Copetti y Ángel Di María, quien fue una de las figuras de la noche. “Una alegría la victoria. La gente la necesitaba. Se la queríamos dar. En casa queríamos poder lograrlo y hoy lo logramos”, expresó el Fideo tras el triunfo.

Por su parte, el equipo conducido por Carlos Tevez derrotó 2-1 a Gimnasia (M) en el Kempes con un doblete del juvenil Valentín Dávila. Sin embargo, no todo fueron buenas noticias: Bruno Barticciotto y Gabriel Báez sufrieron lesiones y no estarán disponibles. En contrapartida, Diego Valoyes volvió a sumar minutos tras una sobrecarga muscular.

El encuentro tendrá un condimento especial, ya que Tevez regresará a Arroyito, donde dirigió 24 partidos con seis triunfos, diez empates y ocho derrotas.

Probables formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti o Julián Fernández; Alejo Véliz.

DT: Jorge Almirón.

Talleres: El entrenador aún no confirmó la formación inicial y se espera que lo haga en las próximas horas.

DT: Carlos Tevez.