En vivo: en el retorno de Tevez a Rosario, el Central de Di María se mide con Talleres

El Canalla y la T se enfrentan desde las 22.15 por la sexta fecha del Apertura 2026. Ambos atraviesan un buen momento y prometen un partido de alto voltaje en el Gigante.
Rosario Central y Talleres de Córdoba chocarán este viernes desde las 22.15 en el Gigante de Arroyito, por la fecha 6 del Liga Profesional de Fútbol. Los dos equipos llegan en racha positiva y buscarán sostener su buen presente.
