SANTIAGO DEL ESTERO | 20 FEB 2026 | 26º
En vivo: en el retorno de Tevez a Rosario, el Central de Di María se mide con Talleres

El Canalla y la T se enfrentan desde las 22.15 por la sexta fecha del Apertura 2026. Ambos atraviesan un buen momento y prometen un partido de alto voltaje en el Gigante.

Hoy 20:25

Rosario Central y Talleres de Córdoba chocarán este viernes desde las 22.15 en el Gigante de Arroyito, por la fecha 6 del Liga Profesional de Fútbol. Los dos equipos llegan en racha positiva y buscarán sostener su buen presente.

TEMAS Ángel Di María Club Atlético Talleres de Córdoba Club Atlético Rosario Central Liga Profesional de Fútbol Carlos Tevez

