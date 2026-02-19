En un duelo de necesitados, Gimnasia de La Plata visita a su homónimo en Mendoza

El Lobo mendocino y el Lobo platense se enfrentan desde las 22:15 en el Víctor Legrotaglie por la sexta fecha del Apertura 2026. Ambos buscan regularidad y puntos vitales.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Gimnasia y Esgrima La Plata se medirán este viernes desde las 22:15 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la sexta jornada del Liga Profesional de Fútbol. Los dos equipos tuvieron un arranque irregular y necesitan sumar para mantenerse en zona de clasificación a los playoffs.

El conjunto mendocino viene de caer 2-1 ante Talleres en Córdoba. Si bien mostró una buena imagen y logró empatar parcialmente, sufrió el doblete de Valentín Dávila. Los dirigidos por Ariel Broggi acumulan dos triunfos (ante Instituto y Central Córdoba) y tres derrotas. En casa intentarán reencontrarse con la victoria para acomodarse en la tabla anual y meterse nuevamente entre los ocho mejores.

Por su parte, el equipo platense igualó sin goles frente a Estudiantes en el clásico y aún arrastra la frustración por la eliminación en semifinales del último Clausura. El Lobo suma siete puntos, todos conseguidos en el Bosque, y buscará romper la racha negativa fuera de casa, donde perdió ante River y Barracas Central. El conjunto conducido por Fernando Zaniratto necesita empezar a sumar como visitante para no perder terreno.

Probables formaciones

Gimnasia de Mendoza: César Rigamonti; Juan José Franco, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Luciano Paredes, Nahuel Barboza, Ulises Sánchez, Facundo Lencioni; Valentino Simoni y Agustín Módica.

DT: Ariel Broggi.

Gimnasia (LP): Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max o Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.