En vivo: en un duelo de necesitados, Gimnasia de La Plata visita a su homónimo en Mendoza

El Lobo mendocino y el Lobo platense se enfrentan desde las 22:15 en el Víctor Legrotaglie por la sexta fecha del Apertura 2026. Ambos buscan regularidad y puntos vitales.

Hoy 20:20

Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Gimnasia y Esgrima La Plata se medirán este viernes desde las 22:15 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la sexta jornada del Liga Profesional de Fútbol. Los dos equipos tuvieron un arranque irregular y necesitan sumar para mantenerse en zona de clasificación a los playoffs.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO