Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 FEB 2026 | 26º
X
Somos Deporte

En vivo: en un duelo de necesitados, Gimnasia de La Plata visita a su homónimo en Mendoza

El Lobo mendocino y el Lobo platense se enfrentan desde las 22:15 en el Víctor Legrotaglie por la sexta fecha del Apertura 2026. Ambos buscan regularidad y puntos vitales.

Hoy 20:20

Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Gimnasia y Esgrima La Plata se medirán este viernes desde las 22:15 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, por la sexta jornada del Liga Profesional de Fútbol. Los dos equipos tuvieron un arranque irregular y necesitan sumar para mantenerse en zona de clasificación a los playoffs.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club de Gimnasia y Esgrima La Plata

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Sigue la conmoción en Termas: un video muestra a "Chuky" cargando un bulto en moto
  2. 2. Brutal femicidio en Las Tinajas: un joven asesinó a balazos a su novia y se atrincheró
  3. 3. Denuncian a empleado público por resistirse a pasar la plata del bono para su hija de 5 años
  4. 4. En vivo: Boca, sin Paredes y con Úbeda en la cuerda floja, recibe a un entonado Racing en un duelo que promete
  5. 5. La Fiscalía pidió prisión preventiva para dos policías de Ciberdelitos acusados de vender celulares secuestrados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT