Franco Colapinto, ilusionado con el nuevo Alpine en la F1: "Fue fantástico"

El argentino terminó sexto en el último test de la pretemporada en Bahrein y destacó avances técnicos tras una preparación exigente rumbo al arranque de la Fórmula 1 2026.

Hoy 20:00

El arranque de 2026 dejó señales alentadoras para Franco Colapinto, que cerró la pretemporada con un sólido sexto registro en Bahrein, en el último test de la Fórmula 1. Luego de un 2025 complicado para Alpine, el argentino mostró otra versión en los ensayos realizados tanto en Medio Oriente como en Barcelona y se mostró optimista con el proyecto.

Tras bajarse del monoplaza, el argentino se mostró conforme con el trabajo realizado y remarcó la intensidad de la jornada: “Estoy muy contento de haber terminado las pruebas de pretemporada de forma positiva, con 120 vueltas completadas en lo que ha sido un día muy agitado en el auto”.

“Las condiciones han sido muy calurosas durante todo el día. Fue fantástico haber podido completar hoy dos sesiones sólidas y un buen número de vueltas. Para mí, hoy ha sido beneficioso empezar a exigir un poco más al auto y trabajar en diferentes aspectos de la configuración”, agregó.

En cuanto al balance general del equipo, el joven de 22 años valoró la respuesta del grupo técnico frente a las dificultades que se presentaron. "Hemos ido desarrollando nuestro programa de forma constante en Barcelona y Bahrein, ya que hay mucho que aprender y entender sobre estos nuevos coches”, analizó.

También hubo lugar para referirse a su vínculo con su compañero Pierre Gasly y al cierre del programa de pruebas: “Tenemos algunas ideas para seguir mejorando, que estoy seguro de que Pierre estará deseando probar mañana, ya que estará todo el día en el coche para terminar con nuestro programa de pruebas de pretemporada. Mañana lo voy a seguir de cerca".

Con los test finalizados, la atención se traslada a Australia, donde comenzará oficialmente el campeonato de la Fórmula 1. La actividad se pondrá en marcha el viernes 6 de marzo en Melbourne y la primera carrera del año se disputará el domingo 8, evento que será la primera vez que Colapinto comience desde el principio una temporada de la F1.