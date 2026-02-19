Ingresar
Realizarán en Clodomira un operativo sanitario para la emisión de fichas escolares

Los controles se llevarán a cano este viernes a partir de las 8 de la mañana.

Control médico Clodomira

El Departamento Ejecutivo Municipal de Clodomira informó que este viernes, a partir de las 8 hs, se realizará en conjunto con el Hospital Guillermo Rawson un operativo de salud para los controles correspondientes para la emisión de fichas escolares.

Dicho operativo se realizará en el anexo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, donde se otorgarán los turnos para los controles de medicina clínica, odontología, control de peso y talla y vacunación.

Se recuerda que los niños deberán asistir acompañados por un adulto, con la documentación correspondiente del alumno: ficha para completar, documento de identidad y carné de vacunas.

El operativo se realizará hasta completar el cupo de la jornada. No obstante, este trámite podrá realizarse en el Hospital de Clodomira.

