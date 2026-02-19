La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una amnistía para los presos políticos

El debate se realizó en medio de una huelga de hambre de un grupo de mujeres que exigen la liberación de sus familiares detenidos.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), controlada por el chavismo, aprobó este jueves una histórica ley de amnistía propuesta por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio de huelgas de hambre de familiares que exigen la liberación de todos los presos políticos.

La ley beneficiará a presos políticos condenados en episodios de crisis política entre 2002 y 2025 y excluye a personas que promovieron o participaron en acciones armadas o de fuerza contra los ciudadanos, la soberanía y la integridad del país.

El proyecto, aprobado por unanimidad, es denominado oficialmente Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Ahora deberá ser promulgada por la mandataria interina.

La norma aplicaría a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros, detenidos durante meses o incluso años por motivos políticos.

El Legislativo había aprobado hace dos semanas la propuesta en primera discusión. Luego sostuvo reuniones con sectores de la sociedad civil, entre ellos ONG y familiares de presos políticos.

La norma aprobada este jueves podría beneficiar a dos argentinos detenidos, el gendarme Nahuel Gallo y el abogado Germán Giuliani.

La ley excluirá a las personas “que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover” acciones armadas contra el país, según un artículo que aprobó el Parlamento este jueves.

“Estarán igualmente excluidos de la amnistía prevista en ley las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”, reza el texto.

Dirigentes opositores como María Corina Machado o Leopoldo López fueron señalados por el chavismo de pedir invasiones a Venezuela, que fue bombardeada el 3 de enero por Estados Unidos.