Un colegio de Tucumán prohibirá el uso de celulares en el aula desde el ciclo lectivo 2026

La institución busca mejorar la concentración, reducir distracciones y fortalecer la convivencia escolar. Las familias deberán comunicarse por vías oficiales ante cualquier urgencia.

El Colegio San Carlos, ubicado en San Miguel de Tucumán, anunció que a partir del ciclo lectivo 2026 quedará prohibido el uso de teléfonos celulares dentro del establecimiento educativo.

La medida fue comunicada por el Equipo Directivo a través de una nota dirigida a estudiantes y familias, en la que se explicó que la decisión forma parte de una actualización de las normas de convivencia escolar.

Los motivos de la decisión

Según detalló la institución, la nueva política apunta a tres objetivos centrales: mejorar la concentración y el aprendizaje de los alumnos, favorecer un clima escolar más ordenado y reducir las distracciones en el aula.

Desde la conducción del colegio sostienen que la presencia constante de dispositivos móviles afecta los tiempos de atención y la dinámica pedagógica, por lo que buscan reforzar el uso responsable de la tecnología dentro del ámbito educativo.

Cómo se manejarán las urgencias

Ante posibles preocupaciones de las familias, el colegio aclaró que cualquier situación urgente deberá canalizarse a través de los medios institucionales.

“Ante cualquier urgencia, las familias podrán comunicarse por los canales oficiales del colegio”, indica el comunicado, que busca centralizar la comunicación y evitar el contacto directo con los estudiantes mediante sus dispositivos durante la jornada escolar.

Acompañamiento de la comunidad educativa

El mensaje concluye con un agradecimiento a las familias y estudiantes por el acompañamiento en la implementación de la medida, destacando que el objetivo es fortalecer el proceso educativo y la convivencia escolar.

La decisión se inscribe en una tendencia creciente en instituciones educativas de todo el país, que analizan limitar el uso de celulares en clase para recuperar espacios de atención, interacción y aprendizaje.