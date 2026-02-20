Murió Eric Dane, el actor de la eterna serie Grey's Anatomy que conmovió por su diagnóstico de ELA

Tenía 53 años. Hacía diez meses había anunciado que padecía esclerosis lateral amiotrófica. Su personaje como el médico Mark "McSteamy" Sloan lo catapultó a la fama. También protagonizó Euphoria.

Eric Dane, quien logró la fama internacional por su ardiente personaje de Marc Sloan en la extensa serie Grey's Anatomy, murió el jueves a los 53 años. El actor había conmovido a Hollywood y a sus fans hace diez meses cuando reveló su diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La noticia de su muerte se dio a conocer a través de un comunicado que su familia envió a la revista People. “Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA", sostuvo el texto. Y consignó que el actor "pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida".

"A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha", fue el mensaje que quiso dar a saber su familia.

El apodo del médico que encarnó Dane en la novela tanque que produjo ABC durante 22 temporadas -McSteamy, una referencia al efecto vaporoso de su belleza- lo hizo trascender fronteras. Competía como galán con Derek "McDreamy" Shepperd, el soñado neurocirujano que consagró al actor Patrick Dempsey.

Ese papel consolidó su carrera en la televisión estadounidense y posicionó a Dane como uno de los rostros más reconocibles del formato serie en la década de 2000 y a volverlo uno de los hombres más deseados de las tapas de revista.

Pero Dane no fue sólo una cara bonita de las pantallas y logró trascender en otros personajes, como el de la serie Euphoria.

Tras su salida del drama médico, Dane continuó su trayectoria en producciones de tevé de alto perfil, como la serie The Last Ship, donde asumió el rol protagónico del capitán Tom Chandler, y más recientemente en Euphoria, en la que interpretó al controversial personaje de Cal Jacobs, un padre cruzado por la homofobia y la no aceptación de la homosexualidad.

En sus inicios había tenido papeles menores en series memorables como Salvado por la campana, Casados con Hijos o Rosseane. Fue recién cuando logró un papel de nueve capítulos en la serie Charmed, que la carrera de Dane tomó impulso y fue el preludio de su estrellato con Grey's Anatomy.

Eric Dane, de su diagnóstico de ELA a la concientización

Eric Dane contó cómo supo de su enfermedad en abril de 2025. “No siento que este sea el final de mi historia, no siento que sea mi final”, dijo en el programa Good Morning America y desde entonces abogó por la lucha contra la ELA.

“Comencé a sentir cierta debilidad en mi mano derecha y en ese momento no le di mucha importancia. Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano cansada", relató Dane.

Pero al notar que esos síntomas empeoraban en los días siguientes, el actor fue a varios médicos, incluidos dos neurólogos que lograron diagnosticarlo. Para entonces, había perdido el control de su brazo derecho y de su mano fuerte, mientras la enfermedad comenzaba a afectarlo en el lado izquierdo. "Se me va", les dijo en shock a sus médicos.

Su periplo médico -una paradoja para el actor que encarnó a un cirujano plástico del mítico hospital Seattle Grace Mercy West de la tira Grey's Anatomy- lo mantuvo durante más de nueve meses sin saber qué le sucedía. Por eso fue que Dane decidió compartir su experiencia y recomendar chequeos médicos puntuales para la detección temprana de enfermedades como la ELA.