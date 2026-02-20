Sigue el escándalo por el fuerte cruce entre Moria Casán y Cinthia Fernández

Desde los pasillos de El Trece comenzó a circular una versión fuerte: la producción le habría marcado el rumbo a Cinthia Fernández para que se concrete su regreso a La mañana con Moria.

Hoy 05:21

Son horas clave en el conflicto entre Moria Casán y Cinthia Fernández, en medio de la incertidumbre por el posible regreso de la panelista a La mañana con Moria (El Trece).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En los últimos días, las versiones sobre su vuelta cobraron fuerza y la definición parecería estar al caer. Moria, incluso, declaró públicamente que la recibiría “con los brazos abiertos”, lo que fue leído como un gesto de acercamiento.

Sin embargo, detrás de esa postura también hay una condición clara: la conductora es la figura indiscutida del ciclo y su lugar no está en discusión. En ese contexto, Pepe Ochoa habría mantenido una charla con Fernández en la que, según trascendió, desde el canal le habrían marcado los límites: su regreso sería posible, pero solo si respeta a la One y se encuadra dentro de esa dinámica. Cinthia, vuelve.

“Producción se comunicó con Cinthia. Va a ir, pero me está contando que le dijeron que ‘sea respetuosa con la jefa o que no vuelva’. Va a ir", comunicó el panelista en LAM (América TV).

Qué dijo Cinthia Fernández de Moria Casán

En medio de la creciente tensión con Moria Casán, Cinthia Fernández publicó un fuerte descargo en sus redes sociales tras la polémica entrevista a Elba Marcovecchio en La mañana con Moria (El Trece). Visiblemente molesta, la panelista expresó su malestar por la situación que atraviesa dentro del programa.

"Si yo no me equivoco este mensaje me está inviatando a irme, ¿o no? Tengo mi teléfono explotado de mensajes si me fui o me echaron. Necesita aire de parque en vez de aire televisivo. La verdad que este mensaje me da verguenza", comenzó.

Luego redobló la crítica y apuntó directamente contra la conductora del ciclo: "La verdad que así no se conduce a un equipo, la falde de respeto de la señora Moria Casán es obscena y la pregunta más grande es: ¿qué le hice a Moria Casán?".

En su mensaje, también cuestionó las formas en que se habría manejado el conflicto: "Vos tenés todo el derecho a echarme... ¿Pero las maneras son estas? No. La manera es reunión privada o me lo dice la producción, me dan los motivos pero en un ámbito privado. No levantarme y ver un tuit que básicamente es una amenaza".