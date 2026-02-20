"No para de...": ¿Qué pasó entre Ian Lucas y el Chino Leunis en MasterChef Celebrity?

Después de varios días de versiones y comentarios sobre el supuesto cruce entre el Chino Leunis e Ian Lucas, finalmente transmitieron el momento en que tuvieron un entredicho en medio de un desafío de MasterChef Celebrity.

Hoy 05:28

El momento de escozor tuvo lugar en el programa 88 de la cuarta temporada del reality, el cual se trató de una noche de beneficios que comenzó con un minidesafío auspiciado por una marca de cerveza.

La prueba consistió en seguir las pistas de un mapa para hallar destapadores que se encontraban escondidos a lo largo de todo el estudio. Quien encontrara alguno primero para abrir un porrón y servir el mejor vaso de cerveza posible era el ganador, y ese resultó ser Ian a toda velocidad, mientras que el Chino quedó detrás de él por apenas unos segundos.

“¡Al fin gano algo, vamos!”, expresó el youtuber y cantante que un rato después se enteró del beneficio que había ganado por esa cerveza que sirvió: poder elegir la caja de ingredientes que podía cocinar con total conocimiento de las dos opciones que había disponibles y no con solo el 50% como el resto de sus compañeros.

“¿Otro beneficio quiere? Sería el colmo si le hacen cambiar su beneficio”, vociferó Leunis cuando Ian pedía algo más después de decir que no quería cambiar su caja con pescados y verduras que había elegido previamente.

Wanda Nara le comentó entonces a Ian que iba a tener que hacer que algunos de sus compañeros de Masterchef Celebrity (Telefe) sí cambiase de caja, provocando que tenga que cocinar pescado y verduras en vez de cannolis. “Ah, bueno, no, no”, disparó el Chino nuevamente.

“Hay quejas alrededor. No sé por qué si no estoy teniendo algún beneficio en realidad. Podría elegir al Chino, que no para de quejarse de mí, pero vamos a dejarlo”, analizó posteriormente Ian, que finalmente le cambió la caja a La Reini.

Qué pasó tras la discusión de Ian Lucas y el Chino Leunis en Masterchef Celebrity

En distintos programas de espectáculos se habló de que el cruce fue acalorado o que incluso podría haber llegado a pasar a mayores, pero los dos participantes de la competencia le pusieron paños fríos al asunto.

“Somos amigos, tenemos buena onda, nos podemos enganchar en cualquier cuestión del momento (...) La verdad es que no pasó nada más que eso y no hay ningún rencor", declaró el Chino Leunis en diálogo con Intrusos (América).

Además, se refirió puntualmente al episodio que muchos señalaron como el detonante de los supuestos roces y le bajó el tono a la situación: "Ni me acuerdo creo que fue un desafío que había que llenar una cerveza y yo dije: 'ah dale, ganó de vuelta'. Pero era una cosa como para hincharlo. De verdad que no pasó más que eso, la mejor con Ian y con todos".

"Puede pasar pero hay buena energía que es lo más importante", manifestó en la misma línea, dejando en claro que el clima dentro del grupo es positivo. Y respecto a las versiones sobre favoritismos, también fue sincero: "Todos en algún momento tenemos alguna ayuda de la producción porque no llegamos o algo, matener tantos talentos con tantos compromisos no es fácil".

Ya enfocado en la etapa decisiva del certamen, habló del desgaste propio de la recta final: "Estamos saturados pero falta muy poco, seguimos cocinando, estamos ahí en la recta final. El que aguante y esté más enfocado va a ser el que tenga más chances de ganar. Estamos muy cerquita pero un día que pisas el palito y estás afuera. Paso a paso, venimos bien, en carrera y eso es lo importante", concluyó.