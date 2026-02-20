“El Congreso se llenó de therians”: el titular de ATE cuestionó la aprobación de la reforma laboral

Rodolfo Aguiar fue duro en sus redes sociales y aseguró que "está en riesgo la paz social”.

Hoy 05:40

El secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, utilizó una particular afirmación para cuestionar a los diputados que participaron este jueves de la sesión en la que se aprobó el proyecto de reforma laboral, proyecto que ahora volverá al Senado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El Congreso se llenó de therians que se autoperciben ratas y votaron la ley!!”, escribió en X el jefe gremial luego de una jornada en la que participó del paro convocado por la CGT en contra de aquel proyecto.

Los therians son personas que afirman tener una identificación interna e integral con un animal no humano y que, generalmente, forman parte de un movimiento que en los últimos tiempos ganó visibilidad en plazas, reuniones y redes sociales, especialmente entre adolescentes.

Después de esa curiosa compararación, el líder sindical, inclusive, hasta se mostró de acuerdo con Javier Milei en algo muy puntual. “Nobleza obliga, el presidente tenía razón. El Parlamento es un nido en el que hay bastantes ratas!”, exclamó, aludiendo a una antigua declaración del mandatario.

“Si piensan que eliminando el artículo 44 los traidores van a lavar sus culpas, se equivocan”, escribió Aguiar.

Además, calificó a los diputados de “irresponsables” porque “legislan al margen de la Constitución”. “Se llenaron la boca hablando de la crisis del mercado de trabajo pero no están solucionando nada, con esta reforma lo empeoran todo. Es una ley que no va a crear un solo puesto de empleo nuevo”, cuestionó.

También aseguró que “el FAL hiere de muerte a la ANSES” porque “de nuevo abren las puertas para la privatización del sistema previsional”. “Quieren volver a timbear con las AFJP”, mencionó.

En paralelo, advirtió que “están poniendo en riesgo la paz social”. “Lo que está en juego es nuestra dignidad. No esperen que los trabajadores nos resignemos”, aclaró.

“La próxima semana de nuevo los vamos a ir a buscar al Congreso, y va a llegar el día que con huelga y movilización los vamos a frenar!”, escribió tras una jornada de paro convocada por la CGT.