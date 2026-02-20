“Vida turbulenta”: Wanda Nara realizó una fuerte confesión en MasterChef

La conductora lanzó una frase contundente en un imperdible ida y vuelta con el Chino Leunis.

Hoy 05:19

Una vez más, Wanda Nara abrió su corazón en MasterChef Celebrity y protagonizó un inesperado momento junto a Chino Leunis en el programa de Telefe.

Todo comenzó cuando la conductora quiso saber la opinión del participante, después de que describiera a los jurados del ciclo integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis: “¿Y de mí qué tenés para decir?”, indagó, sin vueltas.

Fue entonces que Leunis no dudó con su respuesta: “Que la estás rompiendo toda, que lo estás haciendo muy bien y que cambiaste el formato para bien”.

“Yo siento que estás en un buen momento. Que no sé si es el momento menos turbulento de tu vida, pero te siento en un buen momento. Como empoderada, como segura de vos”, siguió.

Y Wanda cerró, sincera: “Bueno, me encanta ese mensaje que estás dando de mí. No estoy en un momento turbulento, es más, en este momento me voy a poner el cinturón de seguridad”.