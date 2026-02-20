CIodomira: investigan denuncia por presuntas amenazas de muerte de un joven hacia su novia

La madre de una adolescente de 17 años realizó la presentación ante la Comisaría 16 tras supuestos mensajes enviados por WhatsApp durante la madrugada.

Una mujer de 48 años denunció ante la Policía a su yerno, un joven de 19 años, por amenazas de muerte contra su hija de 17. El hecho se habría producido durante la madrugada en la ciudad de Clodomira, departamento Banda.

Según consta en la presentación realizada en la Comisaría 16, la denunciante —domiciliada en el barrio Gutiérrez— manifestó que alrededor de las 3 de la mañana escuchó a su hija llorar. Al consultarle qué ocurría, la adolescente le habría mostrado mensajes de WhatsApp enviados por su novio, en los que presuntamente le decía que le quitaría la vida, tras una discusión previa.

La madre indicó que logró obtener capturas de pantalla de la conversación, las cuales fueron aportadas como prueba ante las autoridades.

Tras la denuncia, tomó intervención la Fiscalía a cargo del Dr. Pedro Ibáñez, quien dispuso que madre e hija comparezcan en sede fiscal para ampliar sus declaraciones y presentar los elementos probatorios correspondientes.