Los trabajadores de Fate realizaron una asamblea dentro del predio y denunciaron que la planta sigue cerrada

Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, dijo que esperan “una propuesta de continuidad laboral”.

Hoy 09:30

Los trabajadores de Fate realizaron una asamblea dentro del predio y pidieron la apertura de la empresa, tras el acatamiento a la conciliación obligatoria.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el marco del conflicto que la empresa mantiene en los últimos días, trabajadores que debían reincorporarse este viernes tras el receso de vacaciones se presentaron en la planta, pero no pudieron ingresar.

Así lo confirmó Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, el sindicato que nuclea a los trabajadores de Fate, quien detalló que “una parte de los trabajadores sigue de vacaciones” por el esquema vigente, aunque aclaró que todos los operarios convocados para retomar tareas asistieron con normalidad.

Según el dirigente sindical, no se registró ausentismo entre quienes tenían que volver a sus puestos, pero al llegar se encontraron con la fábrica cerrada. “Los compañeros que tenían que presentarse a trabajar hoy vinieron todos. No hubo ausentismo y lo que encontraron es un candado”, afirmó.

En ese contexto, Crespo sostuvo que “los trabajadores quieren su continuidad laboral”, en medio de la incertidumbre por el cierre de la fábrica y destacó que tienen una gran voluntad de poner fuerza en este conflicto.

A su vez, Crespo dijo que con el cierre no sólo se ven afectadas las familias de los mil trabajadores que perderían su empleo, sino también las familias del barrio que viven de la fábrica y toda la cadena productiva que se desprende del funcionamiento de la planta.

“Acá hay una fábrica enorme que produce hace 80 años y, con las condiciones normales, es una fábrica que puede no sólo producir y pagar los sueldos, sino que también tener las ganancias enormes que han tenido”, destacó.

“Los últimos balances que nos han entregado cuando decían tener problemas daba 190 millones de dólares de ganancia y consideraban que era una ganancia pequeña. ¿Se comprende? Esto es ganancia neta, después de haber gastado en todo lo que tenían que gastar", detalló.

“Lo que buscamos es que se brinde una solución definitiva. Un plan de producción para que podamos seguir adelante, eso es lo que estamos reclamando”, señaló y exigió: “Tiene que haber claramente una propuesta de continuidad laboral”.