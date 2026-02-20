Tomás Figueroa defendió la reforma laboral y afirmó que “beneficia en todo sentido a los trabajadores”

El presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero sostuvo que los cambios generarán mayor formalidad y alentará la creación de empleo.

Hoy 10:26

El presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, Tomás Figueroa, respaldó la reforma laboral impulsada por el oficialismo y aseguró que “beneficia en todo sentido a los trabajadores por sobre la parte contratante”.

En diálogo con Radio Panorama, Figueroa cuestionó el funcionamiento del sistema de litigios laborales. “Es falso que los juicios laborales sean en beneficio de los trabajadores. Una parte importante de lo que se obtiene termina en honorarios profesionales, y eso genera temor en los empleadores al momento de contratar, incluso cuando necesitan personal”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la reforma no elimina indemnizaciones y rechazó las críticas sobre una supuesta vulneración de derechos constitucionales. “Las indemnizaciones se seguirán pagando. Lo que ocurría es que, en algunos casos, se incorporaban conceptos como tickets alimentarios dentro del salario para el cálculo judicial, lo que generaba costos elevados para las empresas y desalentaba la contratación”, explicó.

Asimismo, señaló que la formalización laboral fortalecerá el sistema previsional y de salud. “Pasar a la formalidad mejora las cajas de jubilaciones y brinda mayor certeza en materia de cobertura médica. Es un esquema que termina beneficiando más al trabajador que al empleador”, indicó.

En cuanto al impacto en el empleo, consideró que el sector privado aguardará la evolución de la aplicación judicial de la norma. “Los comerciantes y las pymes van a observar cómo impacta en los fallos y, cuando haya mayor previsibilidad, se animarán a incorporar personal”, expresó.

Por último, Figueroa se refirió a la situación productiva de la provincia y destacó el potencial ganadero. Señaló que el presidente Javier Milei logró un esquema de exportación hacia Estados Unidos con arancel diferenciado, lo que —según indicó— abre nuevas oportunidades. “Santiago tiene que potenciar su sector ganadero. Es necesario fomentar su desarrollo y que el gobierno provincial reduzca impuestos como el de sellos y mejore los caminos de interproducción. El impacto podría ser inmediato”, concluyó.