El homenaje de Margot Robbie a Kate Bush en pleno rodaje de Cumbres borrascosas

La actriz protagoniza la nueva adaptación dirigida por Emerald Fennell y sorprendió al recrear la icónica coreografía inspirada en la novela de Emily Brontë.

Hoy 10:45

La actriz Margot Robbie volvió a captar la atención del público tras la viralización de un video grabado durante el rodaje de Cumbres borrascosas, la nueva adaptación de la novela de Emily Brontë dirigida por Emerald Fennell. En las imágenes, la intérprete australiana recrea la coreografía del videoclip de “Wuthering Heights” de Kate Bush, en un claro homenaje a la obra literaria.

El registro fue captado con un teléfono celular en una locación exterior del film. Aprovechando el vestuario y el entorno natural, Robbie realizó su propia versión del recordado baile con el que Bush inmortalizó a Catherine Earnshaw en 1978. El gesto fue rápidamente compartido en redes sociales y generó repercusión entre fanáticos del libro y de la música.

La canción “Wuthering Heights” surgió inicialmente tras la inspiración de Bush en una adaptación televisiva de la BBC de 1967. Posteriormente, la artista leyó la novela original y compuso el tema desde la perspectiva del fantasma de Catherine, quien le pide a Heathcliff que la deje entrar. La letra incluye citas y referencias directas al libro, lo que la convirtió en un tributo reconocido por los lectores.

La influencia de la obra de Brontë en la música no se limita a Bush. “Wild Heart”, de Stevie Nicks, también toma como eje la relación entre Cathy y Heathcliff. Según explicó la cantante, la escribió inspirada en la intensidad dramática de la historia.

Por su parte, Genesis incluyó en 1976 el tema “Afterglow” en el álbum Wind & Wuthering, influenciado por el universo de la novela. Asimismo, el clásico ochentero “Total Eclipse of the Heart”, interpretado por Bonnie Tyler, fue concebido a partir del vínculo apasionado y trágico de los protagonistas.

Con este guiño musical, Robbie sumó un nuevo elemento de conexión entre el cine, la literatura y la música en torno a una de las historias más influyentes de la literatura inglesa.

