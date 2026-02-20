Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado, domingo y lunes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 10:54

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Sábado 21 de febrero:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a la localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini).

Domingo 22 de febrero:

de 07:30 a 10:30 hs afectando a la localidad de Estación Simbolar (dpto. Banda).

Lunes 23 de febrero:

de 08:30 a 11:30 hs afectando a los barrios Ulluas y Flores de la ciudad Capital.