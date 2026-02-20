Sin Colapinto, Alpine sumó otra jornada de pruebas positiva en Bahréin

Con Pierre Gasly al volante, la escudería francesa presentó el sexto mejor tiempo de la sesión matutina que dominó la Ferrari de Charles Leclerc.

Hoy 12:03

Sin la presencia de Franco Colapinto en pista, Alpine F1 Team cerró otro buen día de prácticas en Bahréin, en una sesión matutina dominada por Charles Leclerc y marcada por inconvenientes mecánicos en Mercedes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El piloto de Scuderia Ferrari fue el más rápido en Sakhir, con un registro de 1m33s689 tras completar 80 vueltas. Detrás se ubicó el Mercedes de Kimi Antonelli, que giró poco más de la mitad de ese total y marcó 1m33s916, aunque condicionado por problemas en la unidad de potencia. El tercer mejor tiempo fue para Oscar Piastri, con el McLaren, casi un segundo por detrás del líder.

Alpine, sólido con Gasly

Para la escudería francesa, la mañana volvió a ser positiva. Con Pierre Gasly al volante, el A526 se ubicó como el sexto monoplaza más rápido, con un mejor tiempo de 1m34s846 tras 57 giros.

Detrás del francés terminaron Arvid Lindblad (Racing Bulls), Carlos Sainz Jr (Williams), Nico Hulkenberg (Audi) y Sergio Perez (Cadillac).

Colapinto, que giró durante toda la jornada del jueves, no tuvo actividad este viernes y tampoco verá acción en la sesión vespertina, que nuevamente contará con Gasly como piloto titular.

Problemas para Mercedes y Aston Martin

La sesión no estuvo exenta de complicaciones. Antonelli sufrió inconvenientes en la unidad de potencia, además de una pérdida de presión neumática que condicionó su trabajo en pista.

Por su parte, Lance Stroll apenas pudo completar dos vueltas con su Aston Martin F1 Team en el tramo final. Desde Honda confirmaron problemas en la batería y la falta de repuestos para solucionarlo en el momento.

En ese contexto, Alpine volvió a mostrarse consistente en el trazado de Sakhir y continúa sumando kilómetros clave en la preparación de cara al inicio de la temporada.