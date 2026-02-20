Franco Colapinto analizó el panorama de Alpine y anticipó una pelea cerrada en la zona media de la F1

El piloto argentino remarcó que los equipos dominantes siguen un escalón arriba y explicó por qué recién en el debut se sabrá el verdadero potencial del equipo francés.

El inicio de la nueva era reglamentaria en la Formula 1 abre múltiples interrogantes y Franco Colapinto llamó a la cautela. Pese a una pretemporada con señales positivas en Bahréin, el piloto argentino dejó en claro que recién en la primera carrera se sabrá el verdadero lugar de Alpine F1 Team en la grilla.

La escudería de Enstone apostó fuerte al reglamento 2026 y, hace más de un año, decidió enfocar recursos en el cambio técnico, resignando competitividad en 2025. Esa estrategia comenzó a mostrar indicios alentadores en los ensayos, aunque puertas adentro mantienen prudencia: los test no reflejan el panorama completo.

En diálogo con Motorsport.com, el bonaerense fue claro sobre el mapa actual: “En cuanto al rendimiento, es difícil decirlo. Creo que hay cuatro equipos bastante por delante y luego está el resto, donde estamos todos muy apretados entre nosotros. Y tendremos que esperar y ver en la primera carrera dónde estamos realmente”.

El desafío clave: la energía

El gran eje técnico del nuevo reglamento es la administración de energía, con motores que tendrán una distribución cercana al 50% entre combustión y parte eléctrica. Allí estará una de las claves del campeonato.

“La adaptación será una de las claves en esta primera parte de la temporada. Cambiar de circuito en circuito, todo cambia: la forma de manejar, el despliegue de la energía. También necesitaremos aprender mucho en el simulador antes de que llegue la carrera”, explicó Colapinto sobre el trabajo previo a cada fin de semana.

Un auto diferente y en evolución

El argentino también marcó diferencias en el comportamiento del nuevo monoplaza respecto al año pasado y destacó la evolución constante del proyecto.

“Se siente diferente, por supuesto, al año pasado. Pero creo que el progreso es muy pronunciado. Y de un día para otro, las cosas cambian y el coche se vuelve más rápido y se siente mejor”, sostuvo.

Con la mirada en el corto plazo, se mostró optimista:

“Creo que en unas pocas carreras nos sentiremos incluso mejor que ahora. Empezaremos a acostumbrarnos más, a estar más cómodos y a ser más rápidos. Es demasiado pronto para comparar con el año pasado, pero definitivamente está mejorando”.

Kilometraje clave para el argentino

Por último, Colapinto valoró haber completado una pretemporada completa, algo que no había tenido en su debut en la máxima categoría.

“Sí, realmente ayudó. Llegar a la primera carrera con todo este kilometraje es muy útil. Estoy mucho más cerca de lo que los otros chicos han estado aprendiendo”, afirmó. Y cerró con una comparación gráfica:

“Creo que ya es como haber disputado ocho carreras en términos de kilometraje. Eso ayuda mucho. Es algo que me faltó el año pasado y el anterior. Es un gran paso”.

Con prudencia y confianza en el proceso, el argentino espera que se apaguen los semáforos para conocer el verdadero potencial de Alpine en esta nueva etapa de la Fórmula 1.