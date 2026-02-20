Central Córdoba empató ante Tigre en el Madre de Ciudades y no levanta en el Apertura

Con Lucas Pusineri en la cuerda floja, el Ferro tuvo una mejoría, pero no pasó del 0 a 0 en el marco de la fecha 6 de la Liga Profesional de Fútbol

Hoy 23:52

En una noche que prometía más, Central Córdoba volvió a quedarse a mitad de camino. Empató sin goles ante Tigre en el estadio Estadio Único Madre de Ciudades y dejó pasar una nueva oportunidad para empezar a despegar en la Zona B del Torneo Apertura. El punto suma, pero el rendimiento volvió a preocupar.

En el primer tiempo pasó poco y nada. El Ferro intentó inquietar con envíos largos para Michael Santos, pero le faltó claridad y peso ofensivo. Las imprecisiones fueron una constante y el equipo mostró escasas ideas para romper el cero. Aun así, logró incomodar a un rival que llegaba con la presión de ganar para ser único puntero y que no pudo desplegar su habitual plan de juego.

En el complemento la historia no cambió demasiado. Tigre tuvo una chance aislada en los pies de Moreno sobre el final, mientras que el conjunto dirigido por Lucas Pusineri tampoco logró imponer condiciones. Lo mejor del Ferro pasó por la movilidad de “Saltita” González, el más activo en ataque, pero faltó profundidad y situaciones claras para quebrar el marcador.

El empate dejó sensaciones encontradas en Santiago. Central Córdoba apenas ganó uno de los últimos seis partidos y sigue sin encontrar regularidad. La gente volvió a expresar su descontento, consciente de que el equipo necesita mucho más si quiere meterse en la pelea. Esta vez no perdió, pero tampoco mostró argumentos para ilusionar. Y el margen de error empieza a achicarse.