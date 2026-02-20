Ingresar
Independiente BBC recibe a Bochas Sport Club buscando confirmar su levantada

El equipo santiagueño quiere conseguir un nuevo triunfo en la Liga Argentina.

Hoy 12:41

Independiente BBC volverá a presentarse esta noche ante su gente con la ilusión de ratificar su recuperación cuando reciba, desde las 22, a Bochas Sport Club de Colonia Caroya, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Argentina de Basquet.

El encuentro se disputará en el estadio Israel Parnás de calle Salta, donde el elenco santiagueño intentará hacerse fuerte una vez más ante su público en un tramo decisivo de la competencia.

Independiente llega entonado tras conseguir una valiosa victoria como local frente a Comunicaciones de Mercedes, resultado que le permitió cortar una racha adversa y recuperar confianza pensando en el cierre de la etapa regular.

Este compromiso forma parte de los últimos siete partidos que le quedan en esta fase, en la que el equipo buscará mejorar su posición con la mira puesta en los playoffs de la temporada 2025/2026.

Actualmente, el conjunto santiagueño ocupa la decimocuarta colocación de la Conferencia Norte, con un récord de 10 victorias y 15 derrotas, por lo que necesita seguir sumando para escalar en la tabla y meterse en zona de clasificación.

Un rival directo en la pelea

Enfrente estará un adversario mejor posicionado: Bochas Sport Club marcha noveno, con 12 triunfos y 11 caídas, y también intentará consolidarse en puestos de postemporada.

Se espera un duelo intenso y parejo, con mucho en juego para ambos equipos en este tramo decisivo del campeonato. Independiente sabe que no puede dejar pasar oportunidades en casa si pretende llegar con aspiraciones firmes a la recta final.

TEMAS Independiente BBC Liga Argentina de Básquet

