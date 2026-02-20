Dictan un año de prisión preventiva para los policías acusados de vender celulares secuestrados

La medida cae sobre Nahuel Flekenstein Díaz y Exequiel del Jesús Guzmán. Ambos están imputados por presunto peculado y violación de los deberes de funcionario público.

Hoy 12:51

La Justicia resolvió imponer un año de prisión preventiva al oficial subinspector Nahuel Flekenstein Díaz y a Exequiel del Jesús Guzmán, ex segundo jefe del Departamento de Ciberseguridad, quienes se encuentran imputados por presunto peculado, violación de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público.

La medida fue adoptada luego de que la Fiscalía requiriera la prisión preventiva en el marco de una causa que investiga la venta irregular de teléfonos celulares de alta gama que habían sido secuestrados durante distintos procedimientos policiales.

De acuerdo con la investigación, que llevan adelante las fiscales Cecilia Larred y Nair González Azar, el caso comenzó a tomar forma a mediados de diciembre, cuando se detectó la faltante de aproximadamente una decena de iPhone que se encontraban bajo custodia judicial.

La hipótesis fiscal sostiene que los dispositivos habrían sido ofrecidos y comercializados a través de redes sociales, principalmente en páginas de Facebook. También se investiga la realización de operaciones mediante la esposa de Guzmán, quien habría utilizado plataformas de pago como Naranja X para concretar las transacciones.

Con el dictado de la prisión preventiva, ambos imputados permanecerán privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial y se profundizan las medidas probatorias en la causa.