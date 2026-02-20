Presentaron el 29° Festival Nacional del Artesano “Por los Niños” en el CCB

Organizado por la Municipalidad de Villa Ojo de Agua, el festival volverá a combinar música, cultura y compromiso social. Lo recaudado será destinado a cooperadoras escolares.

Hoy 13:08

Villa Ojo de Agua se prepara para dos noches a pura música y solidaridad. El tradicional encuentro será el 27 y 28 de febrero con una cartelera de primer nivel y fines benéficos.

Intendenta de Villa Ojo de Agua Mónica Bustamante

En el Centro Cultural del Bicentenario se realizó la conferencia de prensa de lanzamiento del 29° Festival Nacional del Artesano “Por los Niños”, que tendrá lugar los días 27 y 28 de febrero en el Club Atlético Instituto de Villa Ojo de Agua.

Del anuncio participaron la intendenta de Villa Ojo de Agua, Mónica Bustamante; el subsecretario de Producción de la Provincia, Ángel Iñiguez; y el reconocido cantante Marcelo Toledo, quien será parte de la grilla artística.

Conferencia de Prensa de Festival Nacional del Artesano

Una grilla de lujo

La edición 2026 contará con figuras de renombre nacional y regional.

Viernes 27 de febrero

Luciano Pereyra

Desakta2

Dúo Coplanacu

Fabricio Rodríguez

Dany Hoyos

Los Cristales del Chamamé

Sábado 28 de febrero

Lázaro Caballero

Christian Herrera

El Indio Lucio Rojas

Orellana Lucca

Marcelo Toledo

Los Alfiles

Manolo Herrera y las Sachaguitarras Atamishqueñas

Además, se sumarán destacados artistas locales que completarán una propuesta pensada para toda la familia.

Cultura y Tradición

Como cada año, el predio contará con una carpa de artesanos, academias de danza y una variada oferta gastronómica regional, reafirmando la identidad cultural del sur santiagueño.





El Festival Nacional del Artesano mantiene intacto su espíritu solidario: todo lo recaudado será destinado a fortalecer el trabajo de cooperadoras escolares, consolidándose como uno de los eventos más convocantes y comprometidos de la provincia.

Entradas

Las entradas anticipadas tienen un valor de $35.000 por noche y pueden adquirirse en la Municipalidad de Villa Ojo de Agua, en puntos de venta habilitados en localidades vecinas y en Santiago Capital, así como también de manera online a través de la plataforma Paseshow.

Villa Ojo de Agua ya vive la cuenta regresiva para una nueva edición del festival que combina música, tradición y solidaridad.