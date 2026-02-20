La AFA respondió a la Justicia y negó irregularidades tras la citación a indagatoria de sus autoridades

La entidad emitió un comunicado sosteniendo que no posee deudas fiscales exigibles y calificó como “prematuro” el llamado judicial.

Hoy 14:58

La Asociacion del Futbol Argentino difundió un comunicado oficial luego de que sus autoridades, entre ellas su presidente Claudio Tapia, fueran citadas a declaración indagatoria en una causa que investiga una presunta apropiación indebida de retenciones impositivas y aportes de la seguridad social.

La medida fue dispuesta por el juez en lo penal económico Diego Amarante, quien investiga un monto estimado en 19.353 millones de pesos, correspondiente a obligaciones entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Además, se determinó que los dirigentes involucrados no podrán salir del país.

En su respuesta, la AFA aseguró que no mantiene deuda exigible alguna y sostuvo que las obligaciones fiscales cuestionadas fueron abonadas voluntariamente antes de su vencimiento, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

El comunicado señala que ese pago anticipado ya fue planteado ante el tribunal interviniente y que la situación se encuentra pendiente de resolución en la Cámara de Apelaciones.

La entidad también cuestionó el accionar de ARCA, al sostener que el organismo recaudador pretende considerar como delito penal tributario obligaciones que, según la AFA, no estaban vencidas ni podían ser reclamadas judicialmente.

“La AFA es la única entidad que ha sido denunciada penalmente por ARCA a la presente fecha, pudiendo remarcarse que todas las entidades sin fines de lucro que hoy existen en nuestro país, que se encuentran en la misma situación impositiva y previsional de esta Asociación, no han sido objeto del mismo tratamiento acusatorio por parte de ese organismo”, expresa el texto oficial.

En el tramo final, la institución manifestó: “El llamado a prestar declaración indagatoria, estando pendientes de resolución planteos que demostrarían la inexistencia del delito que ha sido denunciado, resulta prematuro y carente de justificación jurídica alguna”.