Reforma laboral: Estela Neder aseguró que “nunca vamos a ir contra los derechos que costaron conseguir”

La diputada nacional por Santiago del Estero cuestionó la aprobación de la iniciativa en Diputados y advirtió que implica “un retroceso” en materia de derechos laborales.

Hoy 15:28

La diputada nacional Estela Mari Neder dialogó con Radio Panorama tras la votación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados y ratificó el rechazo del bloque santiagueño a la iniciativa impulsada por el oficialismo.

“Nunca vamos a ir contra los derechos que costaron mucho conseguir y mantener”, afirmó la legisladora, al tiempo que remarcó que los representantes de Santiago del Estero votaron en defensa de los trabajadores.

“Modernizar no es quitar derechos”

Si bien reconoció que el sistema laboral debe adaptarse a los nuevos tiempos, Neder sostuvo que la norma aprobada “deja afuera al trabajador” y elimina garantías históricas.

“Es bueno evolucionar, aggiornarse al mundo que cambia, pero no a costa de la humanización del empleo. Esta ley tiene muchas aristas duras y avasalla derechos”, expresó.

En ese sentido, cuestionó los cambios en el régimen de licencias, la reorganización de jornadas laborales y la flexibilización de condiciones que —según indicó— afectan especialmente a las mujeres.

“Las mujeres quedamos más vulnerables con estas decisiones. Se vuelve a esquemas donde el empleado depende absolutamente del patrón”, señaló.

El artículo 44 y las enfermedades prolongadas

La diputada también hizo referencia al artículo 44, que finalmente fue modificado, y que generó fuerte polémica por el impacto en trabajadores con enfermedades prolongadas.

“Era de terror. Nadie elige enfermarse. No se puede dejar a una persona meses sin ingresos cuando necesita tratamientos y medicación”, sostuvo, al tiempo que valoró que ese punto haya sido eliminado durante el debate.

Críticas al tratamiento y a las negociaciones

Neder cuestionó además la rapidez con la que se debatió la ley. “Una norma de esta envergadura no puede salir en 48 horas. No nos han permitido debatir como corresponde”, afirmó.

También puso en duda el concepto de “modernización”, al señalar que se excluyeron aspectos como el teletrabajo y la inteligencia artificial. “No se puede hablar de modernización cuando se sacan herramientas que hoy son centrales en el mundo laboral”, indicó.

Respecto al acompañamiento de algunos sectores al oficialismo, consideró que hubo presiones sobre gobernadores para garantizar el quórum y la aprobación del proyecto.

Lo que viene

La reforma ahora deberá continuar su tratamiento en el Senado. Neder anticipó que el bloque al que pertenece mantendrá su postura crítica y reafirmó el compromiso de los legisladores santiagueños.

“Siempre vamos a estar defendiendo los derechos del ciudadano, acorde con lo humano y con lo moderno, pero nunca en contra de la sociedad”, concluyó.