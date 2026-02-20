Explotó un paquete en la Escuela Superior de Gendarmería: hay tres efectivos heridos

Los oficiales fueron trasladados al Hospital Argerich. Trabajan bomberos y policía en el lugar. Se desconoce de dónde venían los envíos, que fueron en total tres.

Hoy 15:43

Explotó un paquete en la Escuela Superior de Gendarmería de la Avenida Paseo Colón y México. Hay tres efectivos heridos, uno fue atendido en el lugar y los otros dos fueron trasladados al Hospital Argerich.

El hecho ocurrió este viernes cerca de las 14 en el piso 11 del edificio ubicado en Paseo Colón 533. Según fuentes del operativo, personal de la fuerza abrió una encomienda que había sido recibida aproximadamente cuatro meses atrás y se encontraba resguardada dentro de la institución. Al manipularla, se produjo la explosión.

En rigor, había tres paquetes y uno de ellos fue el que detonó. Como consecuencia, dos efectivos resultaron lesionados con quemaduras y el SAME los trasladó al Hospital Argerich para su atención.

Tras el estallido se ordenó la evacuación preventiva total del edificio y se montó un amplio operativo de seguridad. La zona fue perimetrada mientras especialistas inspeccionaban el resto de las encomiendas para descartar otros dispositivos.

Las imágenes en vivo mostraron un fuerte despliegue sobre la avenida Paseo Colón, entre México y Venezuela, a pocas cuadras de Plaza de Mayo y frente al área de Puerto Madero.

Bomberos, Policía de la Ciudad y personal federal trabajan en el lugar mientras el desvían el tránsito en la zona.