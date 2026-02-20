Allanamiento en La Aguada: detienen a “Lampalagua” y secuestran un revólver, municiones y un machete

La medida judicial comprendía el secuestro de todo animal equino y cualquier tipo de arma de fuego o arma blanca que se encontrara en el lugar.

Hoy 15:43

En la mañana de este viernes 20 de febrero, alrededor de las 7 horas, personal de la Comisaría Comunitaria N°57 llevó adelante un allanamiento con detención y secuestro en la localidad de La Aguada, Departamento Río Hondo, en una vivienda ubicada en inmediaciones del cementerio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Como resultado del operativo, se procedió a la detención de Jorge Rogelio “Lampalagua” Ovejero (36), domiciliado en Camino Vecinal de la localidad de La Aguada.

Te recomendamos: Intentó ingresar a una vivienda mientras dormían: tenía pedido de detención vigente

Durante el allanamiento se secuestraron:

Un revólver calibre 22 marca Tala, con tambor de seis alveolos, sin cartuchos en su interior.

Una caja de cartuchos calibre 22 largo rifle, conteniendo 29 municiones punta hueca.

Un arma blanca tipo machete de 44,5 cm de largo, con hoja metálica de 32 cm y mango plástico negro.

Además, la medida judicial comprendía el secuestro de todo animal equino y cualquier tipo de arma de fuego o arma blanca que se encontrara en el lugar.

La fiscal interviniente, Pérez Vicens, dispuso que se labren las actas correspondientes y se eleve el procedimiento a Fiscalía para continuar con las actuaciones judiciales.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.