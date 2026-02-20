Sumó cinco denuncias en 10 días: ahora amenazó con matar a su padre

El hombre fue atacado por su hijo, luego de reclamarle el constante robo de bienes. Intervino personal de Comisaría 50.

Hoy 15:53

Alrededor de las 8 de la mañana de este viernes, personal de la Comisaría Comunitaria N°50 intervino ante un llamado por un grave conflicto familiar en calle Antonia Brandán de Medina N° 758, barrio España.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con un hombre de 59 años, quien manifestó estar cansado de que su hijo le sustraiga bienes de su vivienda y robe a vecinos del barrio. Al reclamarle por esta situación, el joven reaccionó de manera violenta, profiriendo amenazas de muerte.

Según consta en el procedimiento, el sujeto le gritó:

"Callate viejo de m… te voy a hacer cagar matando" (textual), intentando agredirlo físicamente con golpes de puño.

El progenitor logró refugiarse dentro del inmueble, cerrando el acceso al patio trasero.

Ante esta situación, el personal policial procedió a inmovilizar y trasladar al masculino a sede policial, donde fue identificado como Erik Eduardo “Negucho” Juárez (23), domiciliado en el mismo inmueble.

Por disposición del fiscal de turno, Emanuel Sabater, se ordenó su aprehensión, recepción de denuncia al progenitor, entrevistas y relevamiento vecinal. El joven quedó alojado en calidad de aprehendido.

Negucho acumula 5 denuncias en solo 10 días.

Al verificar antecedentes en la Sección Judiciales, se constató que alias “Negucho” registra cinco denuncias en el mes de febrero, en distintas causas:

Expte. 120/2026

Denunciante: R.P.J.

Calificativa: Hecho a establecer

Fecha: 10/02/2026

Fiscal interviniente: Rafael Zanni

Expte. 124/2026

Denunciante: E.J.

Calificativa: Robo

Fecha: 11/02/2026

Fiscal interviniente: Rafael Zanni

Expte. 135/2026

Denunciante: P.A.

Calificativa: Robo

Fecha: 15/02/2026

Fiscal interviniente: Pérez Vicens

Expte. 153/2026

Denunciante: D.A.

Calificativa: Hurto

Fecha: 20/02/2026

Fiscal interviniente: Emanuel Sabater

Expte. 154/2026

Denunciante: M.A.

Calificativa: Robo

Fecha: 20/02/2026

Fiscal interviniente: Emanuel Sabater

Las actuaciones continúan bajo intervención judicial.