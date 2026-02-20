Insensible: abandonó a su perro en el aeropuerto

La mujer dejó a su mascota porque no cumplía con todos los requisitos para subir al avión. fuerte multa.
Una mujer fue multada y acusada de abandono de animales y resistencia al arresto tras dejar a su perro en el mostrador de boletos del Aeropuerto Harry Reid, en Las Vegas, y abordar sola un vuelo de JetBlue al no completar la documentación para viajar con él.
La Policía publicó un video del incidente, ocurrido el 2 de febrero, que muestra el momento en que la mujer abandonó al perro, que fue rescatado y rebautizado 'JetBlue'.
El animal pasó 10 días bajo resguardo y ahora está listo para adopción.
