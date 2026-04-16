Allanamiento en Chaco: secuestran cartuchos y celulares en investigación

Un allanamiento en Chaco resultó en el secuestro de teléfonos celulares y cartuchos en una investigación por homicidio agravado.

Hoy 03:44

Un allanamiento llevado a cabo por la División Delitos Contra las Personas en Chaco ha culminado con un resultado positivo, donde se han secuestrado teléfonos celulares, cartuchos y material relevante para la investigación.

El operativo se enmarca en la causa de “Supuesto Homicidio Agravado por el Uso de Arma de Fuego”, relacionada con el trágico suceso que tuvo lugar el 12 de abril de 2026, donde el joven Jonathan Romero perdió la vida.

El incidente ocurrió en las cercanías de la avenida Chaco al 3200, un área que ha sido objeto de atención por la policía local debido a su alta actividad delictiva.

Los agentes de la policía realizaron una inspección exhaustiva en un domicilio ubicado en calle Baltazar Tatalo Domínguez al 2736, en el barrio Barberán, donde se encontraron varias pruebas materiales.

Entre los objetos asegurados, se destacan cuatro cartuchos calibre 9 mm sin percutar, lo que podría ser crucial para el avance de la causa.

Asimismo, se encontraron dos tarjetas de memoria MicroSD que pertenecen a sistemas de cámaras de seguridad, lo que puede ofrecer imágenes relevantes para esclarecer los hechos.

La policía continúa con la investigación para dar con los responsables de este homicidio y se espera que la recopilación de evidencia ayude a esclarecer los acontecimientos del día del crimen.