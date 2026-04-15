La cantidad adecuada de proteína según la ciencia moderna

La proteína ha dejado de ser un simple nutriente para convertirse en un elemento esencial de la alimentación, pero recientes investigaciones indican que su consumo excesivo no siempre es beneficioso.

Hoy 15:50

Durante años, la proteína ha pasado de ser un simple nutriente a convertirse en un elemento clave en la alimentación contemporánea. Con la aparición de batidos, barritas y alimentos fortificados, se ha popularizado la idea de que cuanta más proteína, mejor. Sin embargo, estudios recientes en el ámbito médico y nutricional indican que esta creencia está sobredimensionada.

La cuestión fundamental, cuánta proteína es suficiente, no tiene una única respuesta, pero hay un consenso científico: depende de factores como el peso, la edad y el nivel de actividad física. Organismos internacionales y expertos coinciden en que el equilibrio nutricional es más relevante que la cantidad extrema de proteína.

Las guías internacionales, como las de la OMS y otras entidades europeas, sugieren que un adulto sano necesita al menos 0,8 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día. Por ejemplo, una persona de 70 kg debería consumir alrededor de 56 gramos diarios. No obstante, esto no implica que todos deban consumir la misma cantidad.

Existen situaciones específicas donde el requerimiento proteico puede aumentar. A pesar de esto, un dato crucial es que superar los 1,6 g/kg no proporciona beneficios adicionales en la mayoría de los casos.

Para calcular la proteína necesaria, se puede usar la fórmula: peso corporal (kg) × gramos según objetivo, o considerar que entre 10% y 35% de las calorías diarias deben provenir de proteínas.

Un mito común que la ciencia ha desmentido es que la proteína por sí sola genera músculo. Expertos destacan que sin un entrenamiento de fuerza adecuado, no se logrará un crecimiento muscular significativo, y el exceso de proteína no mejora los resultados.

Los alimentos ricos en proteínas no se limitan a suplementos industriales; de hecho, es posible satisfacer las necesidades diarias mediante una dieta variada. Fuentes como pollo, carne magra, huevos y lácteos ofrecen proteínas de alta calidad. Combinar diferentes alimentos es esencial para lograr un perfil completo de aminoácidos.

El auge de los suplementos proteicos responde a una tendencia impulsada por la industria del fitness, más que a una necesidad real. Estudios indican que la mayoría de las personas puede cumplir con sus requerimientos proteicos a través de una dieta equilibrada. En individuos sanos, no se han demostrado beneficios significativos de los suplementos, y su uso excesivo podría resultar en un aumento innecesario de calorías y posibles efectos adversos.

La ciencia es clara: la proteína es necesaria, pero no infinita. Consumir más de lo necesario no aumentará tu fuerza ni salud. Comprender las necesidades de tu cuerpo y no seguir tendencias es crucial para mantener la masa muscular y la salud general.