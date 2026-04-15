Celebración del Día Internacional del Beso y sus beneficios para la salud

El Día Internacional del Beso, celebrado cada 13 de abril, destaca los beneficios psicológicos y físicos de los besos, incluyendo su capacidad para reducir el dolor y combatir el estrés.

Hoy 16:46

El Día Internacional del Beso, que se conmemora cada 13 de abril, es una celebración que rinde homenaje al beso más largo registrado en la historia, ocurrido en Tailandia durante el Día de San Valentín. Esta fecha también resalta la importancia del beso en las relaciones humanas, como indica un informe de la Agencia Noticias Argentinas.

El origen del beso cuenta con diversas teorías, pero los vestigios más antiguos provienen del Oriente, específicamente de la India, donde se han encontrado figuras talladas en piedra que representan esta práctica.

Más allá de ser considerado un simple acto erótico, el beso ofrece múltiples beneficios, como el ejercicio de quemar calorías y fortalecer el sistema inmunológico. Estudios realizados por especialistas indican que besar incrementa los niveles de oxitocina, una hormona que genera cambios físicos y neurológicos asociados al placer y la afectividad.

Cuando las personas se besan, ocurren cambios físicos notables en el cuerpo; se activan hasta 36 músculos y el ritmo cardíaco puede aumentar significativamente. Según Marina Sangonzalo Candel, especialista en Psicología Clínica del Hospital Quirónsalud Valencia, esta acción genera una respuesta física inmediata en el organismo.

Investigaciones han demostrado que los besos poseen un efecto analgésico, aliviando distintos tipos de dolor, aunque no sustituyen un tratamiento médico. Sin embargo, el acto de besar puede ofrecer una sensación de alivio temporal.

Otro beneficio significativo de los besos es su capacidad para reducir el estrés. Un estudio realizado por la universidad de Lafayette en Pennsylvania resalta que los besos aumentan la liberación de oxitocinas y disminuyen los niveles de cortisol, conocido como la 'hormona del estrés'.

Según el Instituto Superior de Ciencias de la Salud, los beneficios de besar son amplios y abarcan aspectos tanto psicológicos como físicos que contribuyen al bienestar general.