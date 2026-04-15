Casa Libanesa mantiene abiertas las inscripciones para cursos de árabe, francés y canto

La propuesta está dirigida a todas las edades.

Hoy 17:59

La Casa Libanesa de Santiago del Estero informó que continúan abiertas las inscripciones para su oferta cultural 2026, que incluye cursos de idioma árabe, francés y clases de canto, con inicio en el mes de abril. La propuesta está dirigida a personas de todas las edades interesadas en aprender idiomas o desarrollar habilidades artísticas en un espacio de intercambio cultural.

Según se indicó, el curso de idioma árabe estará a cargo de la profesora Lauren Bitar, mientras que las clases de francés serán dictadas por Ludovic Laurent. En tanto, el área artística contará con clases de canto bajo la coordinación del profesor Santiago Sosa, ampliando así la propuesta educativa de la institución.

Desde la organización destacaron que estas actividades forman parte de su compromiso con la difusión cultural y el fortalecimiento de los lazos entre comunidades, ofreciendo formación accesible y de calidad en el ámbito local.

Los interesados pueden acercarse a la sede ubicada en calle Güemes N° 88 o comunicarse a los teléfonos 385 4 839 792 y 385 4 742 975. También se encuentran disponibles sus redes sociales como “Casa libanesa de Santiago del Estero” y el Instagram @casalibanesa.sgodelestero, además del correo electrónico [casalibanesaok@gmail.com] (casalibanesaok@gmail.com) para consultas e inscripciones.