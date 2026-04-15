Recetas de guiso para mantener la economía familiar en tiempos difíciles

En Argentina, donde el costo de vida ha aumentado un 50% en la última década, el guiso se presenta como una opción ideal para alimentar a la familia de manera económica y nutritiva.

Hoy 18:12

En el contexto de la cocina argentina, el guiso se ha convertido en un plato emblemático que no solo satisface el apetito, sino que también ayuda a ahorrar dinero. Este tipo de comida es ideal para quienes buscan rendir al máximo sus recursos en la cocina.

La base de un buen guiso radica en la elección de ingredientes que no solo sean económicos, sino que también aporten un gran valor nutricional. Legumbres como lentejas o garbanzos, junto con verduras de estación, son perfectos para comenzar. Estas opciones son accesibles y se pueden encontrar en cualquier mercado o supermercado.

Además, es fundamental incluir algún tipo de carne, que puede variar desde cortes más económicos como la carne de cerdo hasta opciones vegetarianas como el tofu. La clave está en elegir lo que se adapte mejor al presupuesto familiar.

La preparación de un guiso es sencilla: se comienza dorando la carne o el tofu, luego se incorporan las legumbres y las verduras, y finalmente se cocina a fuego lento con especias al gusto. Este proceso permite que los sabores se mezclen y se intensifiquen, creando un plato delicioso y reconfortante.

Un guiso no solo es fácil de hacer, sino que también puede rendir para varios días, lo que significa menos tiempo en la cocina y más tiempo para disfrutar en familia. Muchas familias argentinas han encontrado en el guiso una solución práctica para reducir gastos en la alimentación.

Es importante mencionar que el guiso puede adaptarse a cada temporada. En invierno, se puede optar por versiones más contundentes, mientras que en verano se pueden preparar guisos más livianos con verduras frescas. Esto asegura que el plato no pierda su esencia a lo largo del año.

Finalmente, al considerar opciones de guiso, no olvides experimentar con diferentes ingredientes y especias. Cada preparación puede ser única, y esto aportará un toque personal a la mesa. También, recuerda que el guiso es una excelente manera de aprovechar sobras de otros platos, convirtiéndolo en una opción aún más económica y sostenible.