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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ABR 2026 | 27º
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El Servicio Educativo informará sobre inscripciones para docentes del nivel inicial

La Junta de Calificaciones y Clasificaciones de la Municipalidad de la Capital realizará una charla informativa para docentes interesados en el nivel inicial sobre la inscripción online, la activación del sistema y las preguntas frecuentes relacionadas con la Ordenanza N° 6452/25.

Hoy 17:07

El encuentro se llevará a cabo el próximo martes 21 a las 18 horas en el Óvalo del Parque Sur y está destinado a docentes, profesores de música y profesores de educación física que estén dentro o fuera del sistema.

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La iniciativa tiene como objetivo orientar y acompañar a los educadores en el uso de la página web del servicio educativo municipal, así como también aclarar dudas relacionadas con los procesos de inscripción, los requisitos y los plazos establecidos.

Cabe recordar que el Período de Inscripción Extraordinaria para Interinatos y Suplencias 2026 se realizará de forma online a través de la página sistema.santiagociudad.gov.ar/educacion/ingreso.php. Los interesados deberán registrarse y solicitar turno desde el día 15 hasta el día 30 del corriente mes.

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