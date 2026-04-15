La intendente Fuentes participó del lanzamiento de la campaña de abordaje integral de adicciones

Además, estuvieron presentes autoridades y referentes de organizaciones sociales, jardines de infantes y organismos de salud como UPAS y CAPS.
La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, acompañó al gobernador, Elías Suárez, en el lanzamiento oficial de la 37° Campaña Anual de Abordaje Integral de las Adicciones “Yo te quiero de raíces sanas y frutos fuertes” a cargo de la DiGAIA.
Con la presencia de cientos de alumnos y docentes de instituciones educativas de distintos puntos de la provincia, el acto se realizó en el Forum y también contó con la asistencia de la ministra de Justicia, Matilde O’ Mill y de la titular de la DiGAIA, Claudia Tarchini.