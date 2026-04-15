“La universidad no se apaga”: la UNSE se sumó a la jornada nacional en defensa de la educación pública

En el marco de la jornada nacional, la Universidad Nacional de Santiago del Estero realizó una radio abierta en su patio central de la que participaron autoridades, estudiantes, gremios y la comunidad universitaria.

Hoy 16:24

La actividad se desarrolló en simultáneo con universidades de todo el país, impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical Universitario, con el objetivo de visibilizar la situación crítica que atraviesa el sistema universitario y exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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Durante el encuentro, el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, destacó la importancia de la unidad de la comunidad universitaria en un contexto adverso y remarcó que el reclamo se enmarca en una ley aprobada por el Congreso de la Nación. “Las leyes son para ser cumplidas y ejecutadas. Esta ley fue pensada con la mirada puesta en la universidad pública como un actor clave dentro del sistema educativo, científico y social del país”, sostuvo.

En ese sentido, Ledesma puso en valor el rol de la universidad pública en la vida de miles de familias, al señalar que no solo forma profesionales, sino que también permite proyectar futuros y construir trayectorias personales y colectivas. “La universidad pública atraviesa nuestras vidas, nuestras familias y nuestra comunidad. Por eso, defenderla implica compromiso, presencia y una voz activa”, expresó.

Asimismo, subrayó que la jornada busca visibilizar el reclamo, pero también advertir sobre los riesgos que enfrenta el sistema: “Esto no termina aquí. Necesitamos un posicionamiento permanente en defensa de nuestra universidad pública y de su crecimiento”.

Por su parte, la vicerrectora Fernanda Mellano hizo hincapié en el rol estratégico de la universidad en la sociedad, al definirla como “el cemento en la comunidad”, capaz de ofrecer respuestas y soluciones a las problemáticas del entorno. En ese marco, convocó a la unidad de todos los sectores: “En estos momentos tenemos que estar de pie, erguidos y unidos. No podemos dejarnos doblegar”.

Mellano también remarcó que el reclamo no es desmedido, sino que responde a necesidades concretas para garantizar el funcionamiento del sistema. “No estamos pidiendo algo que no nos corresponde, estamos defendiendo las condiciones necesarias para seguir formando profesionales y dando respuestas a la sociedad”, afirmó.

En representación del sector docente, el secretario general de ADUNSE, Santiago Comán, trazó un paralelismo histórico y advirtió sobre un nuevo escenario de ajuste en el sistema universitario. Señaló que, además del reclamo presupuestario, existe una fuerte preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes, que estimó entre un 45 y un 50 por ciento. “Esto afecta directamente la calidad académica y las condiciones de trabajo”, indicó.

A su turno, el secretario general de APUNSE, Pablo Cejas, remarcó la crítica situación que atraviesa el personal no docente y denunció el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. “Hoy se cumplen más de 170 días sin la aplicación de una ley votada y respaldada institucionalmente”, expresó, y agregó que un alto porcentaje de trabajadores del sector se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

Durante la jornada también tomaron la palabra los decanos de las cinco facultades de la UNSE, quienes coincidieron en remarcar la importancia de sostener el financiamiento del sistema universitario para garantizar el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. En sus intervenciones, advirtieron sobre el impacto directo que la falta de recursos tiene en el funcionamiento cotidiano de las unidades académicas y en la continuidad de proyectos que vinculan a la universidad con la comunidad.

En la misma línea, se expresaron representantes de los distintos claustros. Docentes, nodocentes y estudiantes compartieron sus testimonios, poniendo en común la preocupación por la situación actual, pero también reafirmando el compromiso colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad.

Bajo la consigna “Sin financiamiento y sin salarios dignos, lo que produce, genera y crea la universidad pública argentina se va apagando”, la jornada reafirmó el compromiso de la comunidad universitaria en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, y del sistema científico nacional.