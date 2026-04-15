Tucumán implementa subsidio eléctrico para familias afectadas por inundaciones

El gobierno de Tucumán ha establecido un subsidio eléctrico para familias afectadas por inundaciones, beneficiando a aproximadamente 10 mil personas en diversas localidades.

Hoy 17:35

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, junto al ministro del Interior, Darío Monteros, se reunió con la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, y delegados comunales para suscribir el convenio Plan Bonificar. Este plan tiene como objetivo apoyar a las familias afectadas por las recientes inundaciones en varias comunas.

El subsidio está diseñado para beneficiar el pago de energía eléctrica durante dos bimestres a familias de localidades como La Madrid, Villa Belgrano, Santa Ana, Barrios de Aguilares y Las Salinas (El Timbo). Según José Ascárate, titular del ERSEPT, “es un subsidio extraordinario que se pagará a las personas que sufrieron las inundaciones en los próximos tres bimestres”.

Ascárate detalló que aproximadamente 10 mil personas recibirán subsidios por un total de $1.100 millones bimestrales, abarcando no solo las localidades afectadas por las primeras tormentas en La Madrid, sino también en Aguilares y Santa Ana, entre otras.

El funcionario destacó la colaboración entre el Ministerio del Interior, comunas, municipios y la Defensoría del Pueblo. Ascárate comentó: “Vamos logrando palear un poco la situación porque en vez de darle un subsidio directo a la familia, la idea es que cada uno pueda volver a funcionar normalmente y reacondicionar sus hogares sin el gasto de energía por 6 meses”.

En cuanto al procedimiento, Ascárate explicó que, basado en el listado de medidores afectados proporcionado por EDET, “directamente a la factura la vamos a pagar desde el ente regulador”. Esto implica una gestión más eficiente del subsidio para las familias en necesidad.

Adicionalmente, Ascárate mencionó que la revisión tarifaria integral está próxima a concluir, aunque no se pueden adelantar los valores definitivos aún, ya que están en discusión. Sin embargo, aseguró que serán menores que la inflación correspondiente al año transcurrido.

Finalmente, se anticipó que la próxima semana se dará a conocer el porcentaje de aumento en las tarifas, el cual comenzará a regir en dos semanas, ofreciendo una perspectiva clara sobre los futuros costos eléctricos para los consumidores.