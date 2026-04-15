El Dr. Lorenzetti se refirió a los desafíos que afronta el Poder Judicial ante la sociedad

Autoridades judiciales y del Ejecutivo, magistrados y funcionarios escucharon el análisis y propuestas del miembro de la CSJN.

Hoy 16:54

El Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales fue el ámbito donde este mediodía el Dr. Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), brindó la conferencia titulada “Desafíos del Poder Judicial ante la sociedad”.

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En la oportunidad, el magistrado compartió el estrado con la Dra. Ana Rosa Rodríguez, vicepresidenta segunda del Superior Tribunal de Justicia, quien al hacer uso de la palabra manifestó: “Es un gran placer recibir a este visitante tan distinguido, sobre todo por su gran trayectoria académica y dentro de la Justicia, en la que hoy representa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“No es un hecho común ni casual tener, en nuestra provincia, a un visitante tan destacado. Por eso queremos poner de manifiesto nuestra gran alegría de tenerlo con nosotros y, sobre todo, teniendo en cuenta que somos un país federal. Es muy importante escucharlo y, por qué no, que nos escuche a nosotros, tal como ocurrió en una reunión previa”, aseveró.

Antes de comenzar la conferencia, la magistrada hizo entrega al visitante de un presente, en nombre del Centro Único de Capacitación del Poder Judicial, organismo del que es vocal supervisora y que organizó esta actividad académica.

En el inicio de su alocución, el integrante del máximo tribunal judicial argentino expresó: “Vengo en representación de la CSJN, que es de la Nación, es federal y eso es importante entenderlo porque, a veces, la impresión es la contraria: que el único Poder Judicial que existe está en Buenos Aires. Estoy convencido de que Argentina tiene una gran riqueza en sus regiones y, en particular, en sus poderes judiciales provinciales, porque son aquellos en los cuales llegan la mayor cantidad de litigios de los hombres y mujeres del país. Por lo tanto, es muy importante la tarea que realizan”.

“Cuando hablamos de desafíos del Poder Judicial —prosiguió—, encerramos una gran cantidad de aspectos propios del siglo XXI. Se habla mucho de los desafíos en su organización institucional y frente a la sociedad. Es decir, un aspecto es entender al Poder Judicial como poder del Estado y otro como servicio a la sociedad. Hoy tenemos muchísimos conflictos en cada región y en cada ciudad”.

A continuación, acotó: “Entonces, lo que tenemos que hacer es rediseñar la localización de los poderes judiciales y de jueces y juezas, para que estén donde están los conflictos y no que los conflictos vayan a donde están los tribunales. Es un cambio copernicano que implica avanzar mucho en la reorganización de los poderes judiciales”.

En ese sentido, destacó que “Santiago del Estero tiene un gran avance en un aspecto que considero importante: la presencia de jueces locales, de paz, como se los llamaba en una época, cuando durante muchos años se pensó que había que sustituirlos, cuando en realidad lo que había que hacer era poner una barrera de personas de derecho en la sociedad, allí donde están los conflictos”.

En esa línea, agregó: “Si hay que hacer una reforma de este tipo en la institucionalidad, es acercar a las personas que tenemos responsabilidades a los conflictos. Es el primer cambio que me parece importante: jueces y juezas móviles en lugares donde hay conflictividad”.

Más adelante, precisó que “el segundo tema es el proceso. Tenemos un proceso que se pensó con gran racionalidad para sacarlo de la esfera pública, hacerlo lento, pero hoy mantenemos el mismo proceso para todo tipo de conflictos. Actualmente podríamos segmentar los procesos según cada conflicto. No necesitamos tanta formalidad para resolver situaciones donde lo único que se busca es la paz social”.

“Un tema que también es importante —remarcó—, además de la reestructuración y de los procesos, es la tecnología. Todo el mundo habla hoy de la inteligencia artificial, lo cual está muy bien, pero hay que tener cuidado en cómo se utiliza en los procesos judiciales, para qué sirve y qué recaudos hay que tomar”.

A continuación, el también catedrático santafesino reflexionó: “Lo importante es que demos la idea de que la Justicia es imparcial y que no opinamos de acuerdo con nuestras ideas personales. Porque, si es así, corremos el riesgo de que se designen magistrados según los partidos políticos, lo que llevaría a una devaluación de los poderes judiciales. Tenemos que prestar mucha atención a los problemas concretos que vive la población, porque las sentencias son importantes en la medida en que logren paz social. El Derecho no busca la verdad, sino la paz social”.

Para finalizar su exposición, el Dr. Lorenzetti se preguntó: “¿Para qué sirven los poderes judiciales? Si observamos grandes problemas de la Argentina, muchos de ellos fueron resueltos por la Justicia, con mucho esfuerzo, con la misma estructura y los mismos procesos, pero gracias al trabajo de las personas que la integran. Así se logró la pacificación y, por ejemplo, hoy nadie se acuerda del corralito. En cuanto a los derechos humanos, todos los juicios de lesa humanidad fueron resueltos por el Poder Judicial, dando respuesta a un conflicto muy trágico del país”.

“Los poderes judiciales hoy son los abanderados de grandes ideales del Estado de Derecho. Ese enorme caudal de valores que nos identifica como nación y como cultura occidental lo llevan adelante. Y les quiero decir: terminemos con la idea de que hay desprestigio. Sintámonos orgullosos de lo que hacemos, porque la sociedad quiere que defendamos esos valores”, enfatizó al cerrar su mensaje.