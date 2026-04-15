Caputo adelantó en Washington cómo pagará los vencimientos de julio: “Exploramos alternativas mucho más baratas que las de mercado”

Durante una exposición a puertas cerradas frente a representantes de fondos de Wall Street convocados por JP Morgan, el ministro de Economía explicó su hoja de ruta para pagar la deuda privada.

Hoy 16:30

En un salón rebosante del hotel Hyatt de Washington, Luis Caputo disertó frente a inversores internacionales convocados por el banco JPMorgan.

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Caputo había estado reunido con Kristalina Georgieva en las sesiones de primavera del FMI, y antes de llegar a este evento con influyentes inversores del país, se conoció que Argentina había cerrado con éxito la segunda revisión de su acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo.

Junto al titular del Palacio de Hacienda se alineó José Luis Daza -viceministro de Economía-, quien hizo una minuciosa descripción de la marcha del plan de ajuste y los próximos pasos que asumirá Economía para cancelar los próximos vencimientos de la deuda pública y privada.

“Acabamos de firmar el acuerdo a nivel de staff con el FMI. Se publicó hace unos minutos. Los animo a leerlo. Muestra la relación extraordinaria que tenemos con el FMI en todos los niveles; han estado con nosotros desde el día uno. El programa continuará su curso y el FMI lo apoya plenamente”, afirmó Caputo frente a los inversores.