En vivo: en Alemania, Real Madrid va por la remontada ante un Bayern imparable

El conjunto alemán ganó en la ida y busca cerrar la clasificación en el Allianz Arena, pero enfrente estará el máximo campeón de la Champions.

Hoy 16:20

El Bayern Munich recibirá este miércoles desde las 16.00 al Real Madrid en el Allianz Arena, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. El conjunto dirigido por Vincent Kompany intentará hacer valer el 2-1 conseguido en la ida en el Santiago Bernabéu y sellar su pase a semifinales.

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