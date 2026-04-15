Los mayoristas ganan terreno ante la crisis y crece el fenómeno emprendedor

El cambio en los hábitos de consumo y la búsqueda de precios más bajos impulsan el crecimiento del sector. Aumenta la cantidad de clientes y las expectativas son positivas.

Hoy 15:53

En medio del contexto económico actual, los comercios mayoristas comienzan a consolidarse como una alternativa cada vez más elegida por los consumidores. La búsqueda de precios más accesibles y el crecimiento de los emprendedores explican este fenómeno que se viene acentuando en los últimos meses.

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En diálogo con Noticiero 7, Horacio Villalba, encargado de un mayorista local, aseguró que el sector atraviesa un buen momento impulsado por nuevos hábitos de consumo.

“Hoy nos está yendo bien porque la gente está buscando emprender. Hay muchos jóvenes o personas que tienen otro trabajo y buscan generar un ingreso extra con la venta de productos”, explicó.

Según detalló, uno de los principales factores que atrae a los clientes es la diferencia de precios respecto a otros comercios. “Los productos importados tienen un costo mucho menor. En algunos casos, la diferencia puede ser de entre un 100 y un 200 por ciento en comparación con la venta por unidad en otros locales”, señaló.

Esto permite a quienes compran en mayoristas no solo ahorrar, sino también revender y generar una ganancia que puede oscilar entre el 10% y el 50%.

Qué es lo que más se vende

En cuanto a la demanda, Villalba indicó que los productos de bazar y electrónica lideran las ventas.

“El bazar tiene una salida constante por el uso diario, y en paralelo crece mucho la electrónica. Ahora, con la llegada del Mundial, hay más movimiento en televisores, parlantes y artículos vinculados al entretenimiento”, sostuvo.

Impacto de la crisis y cambio de escenario

El referente también advirtió sobre la situación que atraviesan otros sectores del comercio, especialmente en el centro.

“Se están cerrando muchos locales por el aumento de costos y la caída de ventas. La gente ya no circula como antes y eso impacta directamente”, explicó.

En ese sentido, remarcó que muchos comerciantes no logran adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado. “Hay quienes no incorporan redes sociales o nuevas herramientas y eso hoy es clave para mantenerse”, agregó.

Crecen los emprendimientos y las expectativas

Otro de los puntos destacados es el crecimiento de los emprendedores, tanto jóvenes como adultos.

“Hay mucha gente que se anima a empezar, algunos de a poco y otros con más volumen. Todo depende de la confianza, pero en los últimos meses vimos muchos clientes nuevos que buscan generar un ingreso”, señaló.

De cara al futuro, desde el sector mantienen una mirada optimista. “Creemos que se vienen meses buenos. El contexto del Mundial también ayuda, porque genera consumo y mejora el ánimo de la gente”, concluyó.