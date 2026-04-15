En vivo: Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta definen el último boleto a 16avos

El Lobo mendocino quiere imponer su categoría ante un conjunto salteño que llega golpeado. El ganador enfrentará a Vélez en la próxima ronda.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta se enfrentarán este miércoles desde las 14.10 en el estadio Eduardo Gallardón, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro definirá al último clasificado a los 16avos, instancia en la que ya espera Vélez Sarsfield.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta se enfrentarán este miércoles desde las 14.10 en el estadio Eduardo Gallardón, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro definirá al último clasificado a los 16avos, instancia en la que ya espera Vélez Sarsfield.