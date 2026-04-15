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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 ABR 2026 | 27º
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En vivo: Arsenal y Sporting Lisboa definen la serie de Champions en Londres

Los Gunners llegan con ventaja tras la ida, pero obligados a ganar para no cerrar una temporada llena de frustraciones. El premio: un lugar en semifinales ante el Atlético de Madrid.

Hoy 16:10

El Arsenal recibirá este miércoles desde las 16.00 al Sporting Lisboa en el Emirates Stadium, por la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2026. El conjunto inglés llega con la ventaja del 1-0 conseguido en Portugal, pero con la presión de no fallar en un momento crítico de la temporada.

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